росія розмріялась про "доленосні" перемовини, але не з Україною: чого вона вимагатиме

Якщо тестовий рейс із зерном пройде спокійно, це означатиме, що рф дуууже хоче перемовин (як ми прогнозували тиждень тому).

Химерний план

Не з Україною, звісно, а зі Сполученими Штатами Америки (бо в їхній збоченій логіці саме США керують і Україною, і Європейським Союзом).

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Ну а для переговорів для них бажаним буде припинення вогню (щоб США "скомандували" Україні). А за час припинення вогню (як вони планують) – вони оформлять анексію новоокупованих територій



Перше судно, яке почало вивозити зерно з Одеси після російської блокади / Фото з фейсбуку Олександра Кубракова

Про головне Нам треба протриматися мінімум до весни

Південні пастки

Створення ними ударних угруповань на півдні України таким чином має декілька сенсів:

Шантаж (або припинення вогню, або наступ рф на Миколаїв – Одесу – Запоріжжя – Київ – Дніпро з Півдня). Захист новоокупованих територій. Підготовка до наступу, коли бажані перемовини зірвуться.

Важливо – як перше розблоковане судно з українським зерном вирушило з Одеси: дивіться відео