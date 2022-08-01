росія розмріялась про "доленосні" перемовини, але не з Україною: чого вона вимагатиме
1 серпня 2022 , 21:18Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Андрія Клименка
Якщо тестовий рейс із зерном пройде спокійно, це означатиме, що рф дуууже хоче перемовин (як ми прогнозували тиждень тому).
Химерний план
Не з Україною, звісно, а зі Сполученими Штатами Америки (бо в їхній збоченій логіці саме США керують і Україною, і Європейським Союзом).
Актуальне Як Україна отримала велику допомогу від маленького балканського другаНу а для переговорів для них бажаним буде припинення вогню (щоб США "скомандували" Україні). А за час припинення вогню (як вони планують) – вони оформлять анексію новоокупованих територій.
Перше судно, яке почало вивозити зерно з Одеси після російської блокади / Фото з фейсбуку Олександра Кубракова
Про головне Нам треба протриматися мінімум до весни
Південні пастки
Створення ними ударних угруповань на півдні України таким чином має декілька сенсів:
- Шантаж (або припинення вогню, або наступ рф на Миколаїв – Одесу – Запоріжжя – Київ – Дніпро з Півдня).
- Захист новоокупованих територій.
- Підготовка до наступу, коли бажані перемовини зірвуться.
Важливо – як перше розблоковане судно з українським зерном вирушило з Одеси: дивіться відео