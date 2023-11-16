Перший сніг і морози: коли в Україні різко зміниться погода

В Україну йде похолодання з морозами та першим снігом. Зниження температури буде відчутним уже до кінця цього тижня. Подекуди температура опуститься до мінус 10 градусів.

Перші натяки на зиму Україну відчує вже від сьогодні, 16 листопада. Водночас опадів не буде, лише вдень у західних областях. А ось з 19 листопада синоптики прогнозують суттєве похолодання.

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Зокрема, в суботу в західних областях погода буде особливо несприятливою із сильним мокрим снігом та штормовим вітром. У неділю на півдні, в центрі та на сході очікують сильні дощі та рвучкий вітер. Далі – детальніше про зміну погоди.

Якою буде погода до кінця тижня

16 листопада – температура повітря вночі становитиме +4…+9 градусів, вдень +6…+11. У північних та західних областях вночі 0...+5 градусів, вдень +3...+8.

Вітер північний/північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у південних та західних областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 16 листопада / Скриншот

17 листопада – у центральних та південних областях без істотних опадів. В інших регіонах пройдуть дощі, у Карпатах та на крайній півночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, у західних областях південний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...-3 градусів, вдень +2...+8.

Прогноз погоди на 17 листопада / Скриншот

18 листопада – вночі істотних опадів не очікують, а ось вдень – опади можливі у південних, західних і північних областях. У Карпатах та на Прикарпатті – сніг, мокрий сніг.

Температура повітря вночі +2...-3 градусів, вдень +3...+8, у Криму до +12 градусів.



Прогноз погоди на суботу, 18 листопада / Скриншот

19 листопада – у південних та східних областях прогнозують дощі з мокрим снігом. Вітер північний / північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, на Півдні окремі пориви, 15 – 17 метрів за секунду. Температура повітря вночі +3...-2 градусів, вдень +2...+7.

Прогноз погоди на 19 листопада / Скриншот

Скоро погода стане морозною

Тож, згідно з даними Укргідрометцентру, скоро погода в Україні стане морозною. Але перед цим на більшу частину областей нашої країни накриють дощі, подекуди зі снігом.

До слова, раніше ми писали, що в грудні буде доволі-таки тепла, як для зими, погода. А вже у середині місяця можливе різке похолодання з морозами до 15 градусів.