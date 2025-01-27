Перший можливий закордонний візит Трампа: що він означає в політиці протистояння Росії

Дональд Трамп може здійснити свій перший закордонний візит на посаді президента США до Саудівської Аравії. Ймовірно, це сприятиме зменшенню цін на нафту, що матиме значний вплив на агресію Росії проти України.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Євген Добряк, зазначивши, що для республіканців Саудівська Аравія має велике значення. Зважаючи на нестабільні події у світі, Трампу потрібен такий козир, щоб вплинути на Владіміра Путіна, аби той зупинив війну чи перестав її фінансувати.

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Значення Саудівської Аравії для Трампа

На думку Євгена Добряка, одним із головних механізмів тиску на Росію для завершення війни в Україні – є зниження цін на нафту. Цього можна досягти, якщо у США домовляться із Саудівською Аравією та її партнерами по Перській затоці.

Обвал нафтового ринку обмежить доступ Росії до фінансових ресурсів та не дасть окупантам можливість агресивних дій щодо країн-сусідів, зокрема і до України,

– сказав він.

Така політика Трампа може сприяти тому, що до російського бюджету потраплятиме менше грошей з продажу нафти. Це знизить можливість країни-агресорки вести війну.

Ймовірно, це підштовхне до того, що Путін буде готовий піти на певні перемовини, які базуватимуться на справедливому мирі.

Цікаво, Саудівська Аравія планує інвестувати 600 мільярдів доларів у США протягом наступних чотирьох років, заявив кронпринц Мухаммед бін Салман під час розмови з Дональдом Трампом. Інвестиції можуть торкнутися оборонної індустрії, оскільки королівство залежить від американських зброї та оборонних систем. Білий дім поки що не оприлюднив деталей цієї розмови.