Перший кінопостер в історії виставили на аукціон за чималу суму

Аукціонний будинок Sotheby's виставив на продаж перший в світі кінопостер, датований 28 грудня 1895 року. Він анонсував вихід короткометражних фільмів Огюста і Луї Жана Люм'єрів.

Про це повідомляють на сайті аукціону.

Початкова ціна кінопостера складає 50 тисяч доларів. Автором малюнку став художник Анрі Бріспот, який зобразив на постері натовп людей перед кіносеансом. Тоді глядацький зал в паризькому "Гранд-кафе" зібрав лише 30 глядачів.

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Перший кінопостер в історії

Торги за унікальний та перший у своєму роді кінопостер триватимуть з 28 серпня по 4 вересня. Мистецтвознавці очікують, що плакат піде з молотка за 51-76 тисяч доларів. Варто додати, що на аукціон Sotheby's також виставили 163 інших плакати, серед яких постери до фільмів "2001: Космічна одіссея", "Джеймс Бонд", "Зоряні війни" та інші.