Путін подарував персні лідерам країн СНД: що це означає

Владімір Путін подарував кільця лідерам країн-членів СНД, щоб показати зв’язок між ними. Але окрім цих подарунків, їх мало що пов’язує.

Про це в ефірі 24 каналу висловився російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. На його думку, зараз в СНД доводиться дарувати такі кільця, щоб умовний прем’єр-міністр Вірменії і президент Казахстану знайшли щось спільне в собі та в Путіні.

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СНД мало що пов'язує

"Боюся, що окрім цих кілець, їх мало що пов’язує. На секундочку, між Таджикистаном та Киргизстаном йде прикордонний інцидент, який понад усе час від часу нагадує війну", – пояснив журналіст.

Олевський нагадав, що Азербайджан та Вірменія воюють в Нагірному Карабасі. Російські миротворці, які повинні розводити ці сторони і змушувати дві країни дотримуватися підписаних договорів після війни 2020 року, дратують і тих, і інших.

Вірменія вважає, що російські миротворці не справляються зі своєю функцією, а Азербайджан – що вони заважають звільняти їхню територію,

– зауважив редактор The Insider.

На думку журналіста, всі ці події накладаються на те, що Путін вимагає від членів СНД певних поступок, лояльності і допомоги у війні, починаючи людьми і закінчуючи допомогою подолати санкції.

Умовний Казахстан не проти заробити гроші, але у нього інші плани щодо санкцій,

– вважає Олевський.

Редактор The Insider впевнений, що в такій атмосфері тільки кільцями і залишилося пов’язувати членів СНД, але діаманти, втиснуті в кільця, допомогти не зможуть.

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Око Саурона встановити не вдалося

Тимур Олевський згадав, що у вересні 2014 року відбулася всесвітня прем’єра останньої частини фільму "Гоббіт" і російська арт-група "Свєчєніє" вирішила зробити реальне Око Саурона на одному із хмарочосів бізнес-центру Москва-Сіті.

"Це було зроблено, щоб промотувати фільм, але збудилась православна спільнота й багато інших людей, які побачили в цьому вже тоді дуже неприємне і зле пророцтво. І в результаті повісити Око Саурона на московський хмарочос не дали, був великий скандал", – нагадав журналіст.

На думку Олевського, зараз, коли війна у розпалі та російська армія зазнає поразку за поразкою на українських фронтах, Путін цю історію красиво завершив, довівши, що він дійсно уособлення зла і умовний Саурон.

Я буквально вчора списувався з людиною, яка була організатором цієї акції, і спитав, як вам ось цей мимовільний монтаж життя, який воно створило й таким чином продовжило вашу акцію. Він відповів, що вони таких сенсів не вкладали, але вийшло непогано,

– розповів опозиційний журналіст.

В усьому винний Путін

Тімур Олевський вважає, що з цими кільцями можна з одного боку просто посміхнутися, а з іншого: зафіксувати факт, що СНД, як об’єднання, перестає бути актуальними.

"Провина в цьому – сам Путін, який розв’язав війну в Україні", – підсумував журналіст.

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