Зеленський оцінив перспективи вступу України в НАТО

У День Соборності України, 22 січня, президент України та експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провели зустріч зі студентами з усіх регіонів України, а також з представниками Військового інституту КНУ. Подія відбулася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Глава держави наголосив, що під час війни в країні впровадили дуже багато реформ, завдяки єднанню українців. Він стверджує, що всі закордонні партнери це дуже цінують.

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Зеленський: Україну хочуть бачити в НАТО

Зеленський зазначив, що кандидатство України в ЄС – дороговартісний процес. Однак українці показали світові, що таке бути міцною та єдиною державою.

Це нам відкрило розуміння, що таке стандарти НАТО. Всі країни бачать, що таке зброя НАТО, всі бачать що таке підготовлений український воїн, всі бачать, який результат це приносить,

– сказав президент України.

Зеленський наголосив, що Україну хочуть бачити в НАТО. Однак, на жаль, не всі країни.

"Ми постійно повинні боротися за ті держави, які вагаються. Це задача для мене, для мого ОП, для нашого Міністерства закордонних справ. Ми повинні об'єднати максимум зусиль", – заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що Україні вдалося об'єднати багато європейських країн. Україна почала співпрацювати з тими державами, які мали багаторічний вплив Росії, додає президент.

Зеленський заявив про можливий наступ Росії