Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що угорський уряд вважають "другом Путіна". За його словами, країна "порушує важливі питання", але її ніхто не чує.

Угорський міністр переконаний, що на їхню думку ніхто не звертає увагу, через що виникає конфлікт. Він зазначив, що в Угорщини власна "унікальна політична стабільність".

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Угорщина та її інтереси

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто розповів, що його уряд "порушує важливу справу, а інші діють так, ніби нічого не сталося". Він поскаржився, що це свідчить про те, що в останні роки немає реального простору для раціонального діалогу зі стратегічних питань – "ситуація погіршується".

Якщо ми висуваємо таку вимогу, то у відповідь отримуємо не обговорення, не вивчення того, як ми можемо знайти рішення, а навішування ярликів друзів Путіна, кремлівських пропагандистів або, можливо, російських шпигунів,

– поскаржився глава МЗС.

Водночас він додав, що якби було місце для раціонального діалогу, якби була "взаємна повага". За словами Сійярто, якби ті, хто постійно говорить про демократію, звертали увагу на іншу думку, то стигматизації можна було б уникнути.

На думку міністра, уряд Угорщини завжди був чесним щодо своєї стратегії та цілей, що "можливо завдяки унікальній політичній стабільності, яка панує в країні". Саме тому, як зазначив Сійярто, вони можуть дозволити собі говорити те, що роблять, і робити те, про що говорять.

Угорщина та війна