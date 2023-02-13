Глава МЗС Угорщини поїхав вмовляти Лукашенка ухилитися від участі у війні, – Світан

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прилетів з візитом до Білорусі. Угорщина намагатиметься відмовити Мінськ від військової співпраці з Росією.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що від співпраці Білорусі та Росії у війні проти України може суттєво постраждати економіка Угорщини.

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За словами Світана, з Новозибкова (Росія) на Мозир (Білорусь) йде нафтова труба, яка там розгалужується, частина її йде в сторону Польщі на Німеччину, а частина через Україну прокладена до Угорщини. Саме ця труба постачає нафтопродукти до більшості угорських підприємств.

Морзельський НПЗ є легальною воєнною ціллю, оскільки він живить своєю продукцією російсько-білоруські війська,

– додав військовий експерт.

Загроза угорській економіці

Світан припустив, що після можливого удару по заводу, який розташований за 50 кілометрів від українського кордону, він однозначно буде зруйнований. Тому рух нафтопродуктів до Угорщини буде припинено.

Це може спричинити крах угорської економіки, тому, найімовірніше, Сійярто полетів вмовляти Алєксандра Лукашенка ухилитися від певних наказів Владіміра Путіна, переконаний Світан.

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