Є велика підозра, – політолог припустив, кому може бути вигідна історія з погрозами Сійярто

Угорському міністру закордонних справ Петеру Сійярто, за інформацією ЗМІ, буцімто прислали лист з погрозами українською мовою. Посадовець 29 січня має приїхати в Україну.

В анонімному повідомленні йдеться про те, що під час візити до Ужгорода Сійярто очікуватиме "вибуховий прийом". Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що на такі дії можуть наважитися спецслужби країни, яка зацікавлена в дискредитації України.

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Намагаються посварити

Політолог зазначив, що це не перша подібна акція з боку цих сил.

Є підозра, що це провокація російських спецслужб,

– зазначив політолог.

Він нагадав, що російські спецслужби для того, щоб розсварити Київ та Варшаву організовували напади, підпали дипломатичних, консульських установ Польщі.

Так само Україну намагалися посварити з Угорщиною, вчиняючи провокації: під виглядом "українських націоналістів" нападали або на символи, або на дипломатичні установи сусідніх країн,

– зауважив Фесенко.

Зроблена ця провокація, на його думку, спеціально під зустріч Сійярто з Дмитром Кулебою, щоб створити конфліктний фон, виставити нас в негативному світлі.

"З високою ймовірністю можна говорити, що російські спецслужби вчинили цей інцидент – такий собі пас для Сійярто. Проте це не вплине на хід переговорів", – наголосив Володимир Фесенко.

Що відомо про погрози на адресу Петера Сійярто

Угорське видання повідомило, що міністру закордонних справ (на електрону адресу посольства Угорщини в Україні) надійшов лист з погрозами. Він був написаний українською мовою та містив інформацію про те, що у разі приїзду Сійярто до Ужгорода, аноніми йому нібито обіцяють "вибухову" зустріч.

В повідомлені зокрема йшлося про те, що уряд Угорщини нібито "робить все", щоб "українці програли війну". Також аноніми пишуть, що Сійярто не врятує бронепоїзд від "вибухового прийома".

Проте в МЗС Угорщини наголосили, що навіть загроза смерті не втримає Петера Сійярто від представлення угорських інтересів. Державний секретар із закордонних справ Тамаш Менчер заявив, що "погрози та тиск" не зламають угорців. А мета Угорщини – "припинення вогню, мирні переговори та мир".

Нагадаємо, що напередодні саміту Євросоюзу, який відбувся 14 – 15 грудня 2023 року, на якому мало вирішитись питання членства України в ЄВ, Київ ініціював переговори з Будапештом. Однак пізніше вони були відкладені. Український уряд мав узгодити рішення щодо законодавства про права меншин.