Петиція про демобілізацію після 1,5 року служби набрала 25 тисяч підписів
8 квітня 2023, 13:22Читать новость на русском
Петиція на сайті президента України про те, щоб дозволити демобілізацію в Україні через 18 місяців служби набрала необхідну кількість підписів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.
Петицію зареєстрували 29 березня 2023 року. Автором є нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
Важливо Демобілізація за власним бажанням після 18 місяців служби: оприлюднено текст законопроєкту
Що передбачає петиція
У петиції просять Володимира Зеленського звернутись до Верховної Ради. Зокрема, для того, щоб нардепи невідкладно розглянули законопроєкт №9142.
Він передбачає встановлення термінів для демобілізації. А саме, щоб:
- громадяни України мали право на звільнення через 1,5 року після мобілізації, якщо вони не хочуть продовжувати служити;
- була відстрочка від призову на 5 років для тих, хто відслужив максимальний термін за призовом під час мобілізації та вже демобілізувався.
Що відомо про проєкт закону № 9142
- У Верховній Раді 24 березня 2023 року зареєстрували проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації. Проєкт закону передбачає, що після 18 місяців служби військовий за бажанням може демобілізуватись.
- Якщо після 18 місяців служби військовий виконуватиме завдання чи буде брати участь у веденні бойових дій, то він може демобілізуватись протягом 10 днів після завершення роботи.
- Сам Гончаренко пояснював, що наразі виникла ситуація, коли одні люди служать без відомих їм строків звільнення, тоді як інші – не служать зовсім.