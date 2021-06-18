Петицію про Татарова підписав "Джо Байден": ОП просить пояснення у Держспецзв'язку

Петицію про звільнення Олега Татарова підписав користувач із іменем "Biden Joe". В Офісі Президента вже звернулися за поясненнями до Державної служби спеціального зв'язку.

У Держспецзв'язку відреагували на запит. Там пообіцяли надати "вичерпну відповідь у найкоротший термін".

Зауважте Мене це ображає, – Потураєв про Татарова в Офісі Президента

Негайно розпочато вивчення цього інциденту та перевірку інформаційної безпеки ресурсів. Пріоритет – забезпечення надійного захисту електронних ресурсів органів державної влади,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 18 червня петиція про звільнення Татарова вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Активіст Сергій Стерненко зауважив, що Зеленський або виконає волю народу, або й надалі захищатиме корумпованого служника Віктора Януковича.

Що в ОП казали про Татарова

Володимир Зеленський заявив, що заступник глави ОП Олег Татаров – професіонал.

Андрій Єрмак розповів: усі крапки над "i" в історії Татарова ще не розставлені. За словами глави ОП, "як тільки будуть надані всі відповіді процесуально, можна буде приймати подальші рішення".

Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу з квартирами Національної гвардії. Збитки сягнули 81 мільйона гривень.