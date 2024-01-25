Боронив Україну до останнього подиху: війна забрала життя Петра Свинара

На жаль, Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів і доньок у війні, що розпочала Росія. Своє життя за рідну землю віддав 28-річний герой із Львівщини Петро Свинар.

Війна з російськими окупантами забрала життя солдата ЗСУ Петра Свинара з Львівської області. Захисник загинув від ворожої ракети на Донеччині.

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Загинув, боронячи Україну

Свинар Петро Петрович 1995-го року народження був родом із села Віднів Львівського району.

Чоловік став на захист України ще навесні 2022 року, служив навідником-оператором механізованої роти мехбатальйону однієї з бригад ЗСУ.

Петро Свинар загинув у боротьбі проти російських окупантів / Фото із соцмереж бійця

Петро Свинар загинув 21 січня від влучання російської ракети біля міста Мирноград Покровського району Донецької області. Захисникові навіки залишилося 28 років.

Кожен день ми втрачаємо кращих із поміж кращих. В душі невимовний біль і смуток за кожного, хто поліг, захищаючи Батьківщину, та ще більша ненависть до нелюдів, які прийшли на нашу землю. Дякуємо Герою за його подвиг, відданість українському народу, стійкість, мужність і патріотизм,

– сказали у селищній раді.

На фронті загинув Петро Свинар / Фото із соцмереж бійця

У Героя залишилися маленький син та мама. У громаді висловили щирі співчуття їм та всім близьким загиблого воїна, розділяючи тяжкий біль непоправної втрати.

Віддали життя за Україну

17 січня на фронті загинув Михайло Фаріон у Запорізькій області. Герой виконував бойове завдання. Він не дожив до Дня народження: 28 січня йому виповнилося б 50 років.

18 січня внаслідок наступальних дій окупантів на Куп'янському напрямку у бою загинув Андрій Мартинів із Львівської області. Чоловік отримав поранення, несумісні із життям. Життя захисника зі Львівської області відібрав танк окупантів. Воїну назавжди залишилося 30 років. У Андрія Мартиніва залишилися дружина, маленький синочок Артем, а також батьки й брат.

19 січня стало відомо, що у боротьбі проти російських загарбників загинули шестеро військових з Прикарпаття. Повідомлялося про загибель Миколи Морозюка, Руслана Шелембина, Василя Лиховидюка, Василя Товарніцького, Віталія Івасюка та Ігора Лавріва. Відомо, що українські захисники загинули у різний час при виконанні бойових завдань.

Редакціятакож висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Герою України, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність рідної держави.