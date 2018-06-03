Philips представила розумну зубну щітку

Компанія Philips створила нову флагманську модель електричної зубної щітки Sonicare DiamondClean Smart. Як і більшість розумних пристроїв, щітка може синхронізуватись із смартфоном через додаток Philips Sonicare

Про це пише itnews.com.ua.

Так, цей додаток може надавати персоналізовані поради щодо поліпшення стилю чистки зубів.

Окрім того, щітка DiamondClean Smart обладнана інтелектуальними датчиками, які збирають інформацію про те, як користувач чистить зуби, додаток аналізує дані і створює індивідуальні рекомендації.

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Функція TouchUp в реальному часі відстежує процес чищення і після його закінчення вказує на пропущені ділянки, пропонуючи приділити їм додатковий час. Також, якщо користувач надто сильно тисне на зуби, то щітка сигналізує про це за допомогою світлової індикації на ручці щітки.

Користувач може вказати мету чистки, а додаток на основі інформації, що збирається статистики і даних профілю надасть відповідні рекомендації і створить 3D-карту порожнини рота – на ній можна зафіксувати проблемні місця, на які вказав стоматолог під час огляду.

Крім того, DiamondClean Smart має унікальну звукову технологію Sonicare. Завдяки їй електрична щітка видаляє до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна щітка.

Також щітка має спеціальну насадку Premium White, яка може відновити природну білизну зубів. Завдяки густим щетинкам вона легко видаляє поверхневі потемніння емалі від чаю, кави і вина і освітлює зуби до 2 тонів.

Окрім того, в комплекті DiamondClean Smart є насадка Premium Gum Care, яка допоможе поліпшити стан ясен: акуратний і м'який масаж знизить рівень набряків і кровоточивості всього за 2 тижні.

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