ЗСУ розбили колону танків росіян біля Авдіївки: Світан пояснив, завдяки чому це вдалося

Під Авдіївкою 30 березня українські війська відбили масштабну механізовану атаку росіян. Оборонцям України вдалось розбити колону окупантів чисельністю 36 танків та 12 БТР.

Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі, пояснив 24 Каналу, що такий масштабний штурм бронемашин зумовлений зміною погодних умов. Зазначивши, що досі окупати активно використовували піхотні штурми.

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"Осінній та зимовий період не сприятливий для виведення техніки, через небезпеку застрягнути в болотах. Зараз погода набагато краща і росіяни можуть рухатися полями", – сказав Світанок.

Невдала атака під Авдіївкою

Спроба росіян штурмували українські позиції в сторону села Тоненьке під Авдіївкою зазнала поразки.

Світан наголосив, що Україна на цьому напрямку тримає оборону 10 років і знає вже кожен куток.

Росіяни вивели декілька десятків одиниць техніки: танки, бойові бронемашини. Намагались просунутись завдяки "броньованого кулака", але отримали серйозну відповідь. Наші спеціалісти – артилерія та безпілотники – спалили декілька десятків одиниць їхньої техніки,

– зазначив військовий експерт.

Він також зауважив, що завдяки збільшенню кількості боєприпасів на фронті українським військовим вдається знищувати вщент російську техніку.

Ситуація на фронті: основне