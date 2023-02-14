Над Бахмутом підбили Су-24, з якого раніше Пригожин викликав Зеленського на "повітряну дуель"

Українські військові збили в небі над Бахмутом штурмовик Су-24, яким користувався Пригожин. Саме з цього бомбардувальника він викликав Володимира Зеленського на "повітряну дуель".

Пресслужба Пригожина підтвердила, що дійсно сьогодні збили Су-24. Але там стверджували, що екіпаж начебто вижив, про це пише 24 Канал.

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Підбили бомбардувальник Пригожина

За даними пропагандистів, бомбардувальник підбили системою ППО. Зазначають, що це сталося 13 лютого.

Перші повідомлення про збиття бомбардувальника з'явились у мережі близько 19 години. Зазначимо, що офіційних підтверджень від бійців ЗСУ, між тим, не надходило.

Цікаво, що ЗСУ підбили той Су-24, на якому Пригожин літав на бойові вильоти бомбити українські міста.

Пригожин запропонував зустріч Зеленському "у небі"

Вартість одного Су-24 оцінюють близько 5 мільйонів доларів.

6 лютого Пригожин записав відео з бомбардувальника, де розповідає, як "бомбив Бахмут". Каже, мовляв, тільки що приземлився. Далі кухар Путіна звернувся до Президента України Володимира Зеленського.

Він запропонував главі держави повітряну дуель. Пригожин заявив, що у разі програшу, віддасть "Артемівськ" (так росіяни чомусь називають Бахмут).

Росія не полишає спроб захопити Бахмут

Російські загарбники здивовані ситуацією на фронті. За словами головного редактора видання Defense Express Олега Каткова, росіянам обіцяли масштабний наступ одночасно на всіх фронтах. Натомість окупанти зазнають поразок, зокрема під Вугледаром.

За даними нідерландського OSINT-проєкту, російські загарбники, намагаючись наступати на Донеччині, втратили понад 100 одиниць техніки. Це тільки за три дні наступу.

Загарбники не полишають спроб оточити Бахмут. Як зазначив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, єдині успіхи ворога, якими той може похвалитися, – це буквально просування на декілька метрів вперед.