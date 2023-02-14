Над Бахмутом підбили Су-24, з якого раніше Пригожин викликав Зеленського на "повітряну дуель"
Українські військові збили в небі над Бахмутом штурмовик Су-24, яким користувався Пригожин. Саме з цього бомбардувальника він викликав Володимира Зеленського на "повітряну дуель".
Пресслужба Пригожина підтвердила, що дійсно сьогодні збили Су-24. Але там стверджували, що екіпаж начебто вижив, про це пише 24 Канал.
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Підбили бомбардувальник Пригожина
За даними пропагандистів, бомбардувальник підбили системою ППО. Зазначають, що це сталося 13 лютого.
Перші повідомлення про збиття бомбардувальника з'явились у мережі близько 19 години. Зазначимо, що офіційних підтверджень від бійців ЗСУ, між тим, не надходило.
Цікаво, що ЗСУ підбили той Су-24, на якому Пригожин літав на бойові вильоти бомбити українські міста.До слова. Вартість одного Су-24 оцінюють близько 5 мільйонів доларів.
Пригожин запропонував зустріч Зеленському "у небі"
6 лютого Пригожин записав відео з бомбардувальника, де розповідає, як "бомбив Бахмут". Каже, мовляв, тільки що приземлився. Далі кухар Путіна звернувся до Президента України Володимира Зеленського.
Він запропонував главі держави повітряну дуель. Пригожин заявив, що у разі програшу, віддасть "Артемівськ" (так росіяни чомусь називають Бахмут).
Росія не полишає спроб захопити Бахмут
- Російські загарбники здивовані ситуацією на фронті. За словами головного редактора видання Defense Express Олега Каткова, росіянам обіцяли масштабний наступ одночасно на всіх фронтах. Натомість окупанти зазнають поразок, зокрема під Вугледаром.
- За даними нідерландського OSINT-проєкту, російські загарбники, намагаючись наступати на Донеччині, втратили понад 100 одиниць техніки. Це тільки за три дні наступу.
- Загарбники не полишають спроб оточити Бахмут. Як зазначив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, єдині успіхи ворога, якими той може похвалитися, – це буквально просування на декілька метрів вперед.