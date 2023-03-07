Під Бахмутом російська армія втратила до 30 тисяч бійців, – The Guardian

Росіяни кидають значну частину сил на спроби захопити Бахмут. На Заході заявили, що окупанти вже втратили від 20 до 30 тисяч осіб при спробі взяти місто.

Такі цифри називають західні офіційні особи. Про це повідомив журналіст The Guardian Деніел Саббаг.

До речі Росіяни самі загнали себе в пастку, – військовий ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті

Росія втратила від 20 000 до 30 000 осіб при спробі взяти Бахмут,

– мовиться у повідомленні.

Він додав, що співвідношення вбитих і поранених може бути гіршим, ніж один до трьох. За словами журналіста, жодної еквівалентної цифри для українських захисників не наводять, окрім "менше". Хоча є заяви про п'ятьох росіян на одного українця і навіть більше.

Саббаг додає, що битва за Бахмут "цілком може тривати ще місяць".

Яка ситуація в Бахмуті

6 березня українське військово-політичне керівництво обговорювало ситуацію довкола Бахмута під час засідання Ставки Головнокомандувача.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вважають, що потрібно посилювати оборону Бахмута, а не відходити.

Військовий ЗСУ Іван Варченко зазначив, що росіяни опинилися у пастці. Тепер вони мають лише один сценарій – фронтально атакувати, кидаючи в бій десятки тисяч бійців і знищуючи їх під мурами Бахмуту.

За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягнули 154 830 військових.