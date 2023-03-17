Росіяни зайняли плацдарм на захід від річки у Бахмуті: перед окупантам постав непростий вибір

Російські окупанти в останні дні ​​закріпилися на захід від річки Бахмутка. Окупаційні війська виснажені, внаслідок чого темпи їх операцій найнижчі від січня 2023 року.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 17 березня. У повідомленні йдеться, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань в Україні, внаслідок чого мають один із найнижчих темпів наступальних операцій щонайменше із січня 2023 року.

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Перед командирами постав вибір між наступом та обороною

Британське відомство окремо наголосило на ситуації в Бахмуті. Там в останні дні війська Росії та угруповання ПВК "Вагнера" ​​закріпилися на захід від річки Бахмутка.

Протягом попереднього тижня лінія фронту проходила по річці. Сьогодні Збройні сили України продовжують захищати західну частину міста,

– йдеться в огляді.

Проте, в більш широкому сенсі, зазначили в британському Міноборони, по всій лінії фронту Росія має одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій, які спостерігалися принаймні з січня 2023 року.

Швидше за все, це пов'язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань до такої міри, що навіть локальні наступальні дії наразі не є стійкими, пояснили британські розвідники.

У Міноборони підкреслюють, що російське керівництво, ймовірно, намагатиметься відновити наступальний потенціал сил після поповнення запасів особового складу і боєприпасів.

Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій і надійною обороною по всій лінії фронту.

Карта бойових дій у Бахмуті

Яка ситуація під Бахмутом