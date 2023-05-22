Назавжди буде 28: під Бахмутом загинув воїн із Харківщини Євген Зінов'єв

На війні загинув молодий військовослужбовець ЗСУ Євген Зінов'єв із Харківської області. Захисник захищав Україну на Бахмутському напрямку.

Про втрату повідомили у Золочівській селищній раді. Воїну навіки залишилося 28 років.

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Що відомо про захисника Євгена Зінов'єва

Зінов'єв Євген Ельманович народився у 1995 році. Він проживав у селі Рясне, що в Золочівській громаді Богодухівського району Харківщини.

Евген загинув, захищаючи Україну від російських загарбників у районі Бахмута в Донецькій області.

Йому було 28 років, життя тільки починалося. Не передати нашого спільного горя, важко знайти слова, щоб втішити всіх, хто знав загиблого. Поділяємо гіркий біль втрати з родиною,

– сказали у Золочівській громаді.

На жаль, Бахмутський напрямок є найзапеклішим для наших військових. Днями там загинув єдиний син відомої львівської журналістки Олени Чернінької Михайло-Віктор, а також 29-річний мешканець Рівненької області Микола Мотруніч.

У боях за Луганщину загинув режисер телеканалу "Малятко TV"

У бою з росіянами загинув музикознавець і режисер телеканалу "Малятко TV" Іван Кузьмінський – він пішов на війну добровольцем та служив у піхоті.

На момент смерті Кузьмінському було 39 років. Останній свій бій він дав на Луганщині, біля села Діброва.