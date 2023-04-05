Більшість могил – безіменні: з'явилися моторошні кадри масового поховання за Броварами

Понад рік тому російські окупанти намагалися захопити Бровари, що на Київщині. Тоді вони жорстоко вбивали людей, що проживали неподалік цього міста.

На щастя, загарбникам не вдалося зайти у Бровари. Однак вони накоїли багато лиха у селах, що розташовані біля міста.

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Масове поховання під Броварами

Фотограф Ян Доброносов оприлюднив відео, на якому можна побачити, як виглядає масове поховання за Броварами.

Зовсім нещодавно в коментарях мої підписники показали мені масове поховання за Броварами. Сьогодні був час, зробити репортаж,

– повідомив він.

За словами місцевих жителів, там ховають людей та останки тих, кого знаходять і досі – в лісах та інших місцях.

На кадрах видно, що більшість могил безіменні, а на табличках написані тільки номери. На деяких встановили хрести та вінки.

Як виглядає масове поховання біля Броварів: дивіться відео

Нагадаємо, що у березні 2022 року російські терористи намагалися прорватися у Бровари – вони йшли Чернігівською трасою. Тоді ж у селах під містом загарбники цинічно грабували, розстрілювали та вбивали мирне населення. Однак вже у квітні ЗСУ відігнали окупантів та ті відійшли.

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