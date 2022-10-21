Під Бєлгородом спалахнула сильна пожежа: здійнявся величезний стовп чорного диму

21 жовтня 2022 , 17:47
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Під Бєлгородом знову помітно чорний дим. Пожежа виникла у місті Шебекіно.

Цю інформацію почали повідомляти в місцевих телеграм-каналах, повідомляє 24 канал. Про пожежу повідомили орієнтовно о 17:30 21 жовтня. 

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Під Бєлгородом знову видніється чорний дим

У Шебекіно пожежа. Деталі уточнюються,
– повідомили пропагандисти. 

Вони традиційно написали, що під Бєлгородом знову "щось трапилось" та видно багато чорного диму. 

Під Бєлгородом знову пожежа: відео

Окупанти почали писати, що у місті Шебекіно величезний стовп чорного диму видніється в усіх частинах міста. 

"Досі чути віддалені звуки вибухів. Жителі повідомляють про перебої з електрикою", – повідомили в телеграм-каналах. 

Також росіяни почали бідкатись нібито "щось відбувається" на лакофарбовому заводі.

Дим видніється на заводі під Бєлгородом: дивіться відео

На пожежу вже відреагували місцеві жителі словами "капець". Вони підтвердили, що в місті горить Шебекінський хімічний завод та показали кадри місця події.

У Шебекіно, ймовірно, горить завод: дивіться відео

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Автор: Діана Квасневська