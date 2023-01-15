Під Бєлгородом у розташуванні окупантів командир підірвав гранату: є жертви та поранені

У Бєлгородській області командир взводу, старший сержант країни-терористки підірвав гранату, ймовірно, РГД-5. На той світ він відіслав декілька військовослужбовців.

Трапилося це 14 січня на території сільського будинку культури на хуторі Тоненьке, де розташовувались військові. Ім'я командира російські ЗМІ не повідомили, пише 24 канал.

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Вибух призвів до пожежі

Місце, де кинути ручну гранату, військовий обрав чудове – поруч з боєприпасами, які були у кімнаті зберігання зброї. Тож внаслідок вибуху вони здетонували, що призвело до пожежі. Її площа сягла 450 квадратних метрів, тож на гасіння знадобилося близько чотирьох годин.

Вночі у сільському будинку культури на хуторі Тоненьке сталася пожежа. Усередині були боєприпаси, вони здетонували,

– повідомили у Росії.

У російських ЗМІ додали, що через це 15 мешканців із сусідніх із будинків були вимушені евакуювати.

Наразі місце пожежі оточено, адже місцеві сапери вважають, що на території ще можуть залишатися боєприпаси, що не розірвалися. Правоохоронці Росії уже порушили кримінальну справу.

Щонайменше троє загинули

За різними оцінками російських ЗМІ:

загинули троє військовослужбовців,

від 10 до 16 осіб постраждали,

8 – зникли безвісти.

У ЗМІ повідомили, що влаштував вибух військовослужбовець із Свердловської області. А всі постраждалі та загиблі були мобілізованими.

Чи був серед загиблих і сам винуватець "феєрверку" – не повідомляється. Зауважимо, що станом на 15:00 у Росії офіційно інформацію щодо постраждалих та померлих поки не підтвердили.

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