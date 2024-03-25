Російські літаки вкотре скинули авіабомби на Бєлгородську область, – ЗМІ

Російська авіація не припиняє дивувати жителів Бєлгородської області, що на території країни-агресорки. Так, ворог знову обстріляв своє ж населення.

Російські ЗМІ повідомляють, що ворожа авіація днями знову вдарила бомбами по території Бєлгородської області. Мова йде про ФАБ-250, інформує 24 Канал.

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Авіація ворога вдарила по Бєлгородській області

Повідомляється, що ще 22 березня ФАБ-250 знайшли в районі села Шалаєве Валуйського міського округу. Того ж дня таку саму авіабомбу знайшли за 5 кілометрів від села Казинка цього ж округу.

Вочевидь авіаційні снаряди призначалися для завдання ударів по Україні. Втім, як і безліч інших бомб, що останнім часом абиде скидає авіація загарбників, вона опинилася на території Росії.

Цікавим є те, що в обох випадках евакуацію місцевого населення не проводили, а боєприпаси вилучили. Однак зазначається, що постраждалих внаслідок цього "неприємного" інциденту наразі немає.

За попередньою інформацією, в регіоні сталося вже шість подібних інцидентів тільки за останній тиждень загалом.

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