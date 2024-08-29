Під час атаки знищив 3 ракети і БпЛА: загинув льотчик Олексій Месь
29 серпня 2024, 18:51Читать новость на русском
В своєму останньому бою в небі загинув льотчик Повітряних Сил ЗС України Олексій Месь. Він героїчно віддав життя за Україну 26 серпня, під час відбиття масованої атаки Росії.
В своєму останньому бою Олексій знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Йому було присвоєно звання полковника посмертно.
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