Під час грози сильно затопило Рівне: фото та відео негоди

У суботу 7 травня у Рівне прийшла перша гроза. Негода не минула безслідно – через сильну зливу затопило деякі райони міста.

Злива тривала всього пів години, але цього виявилось достатньо, щоб автівки почали "плавати". Місцеві видання пишуть, що це "традиційна" ситуація.

До теми Намагався врятувати маму: 17-річний хлопець у жахливій ДТП на Рівненщині отримав 60% опіків тіла

Наслідки негоди у Рівному

На сьогодні у західних областях місцями прогнозували короткочасні дощі з грозами й так і трапилось – дощило та гриміло у низці регіонів.

Натомість у Рівному злива підтопила перехрестя вулиць Данила Галицького – Київської – Костромської поблизу Центрального автовокзалу.

Центр міста також затопило – в районі переходу біля Злати Плази й на вулиці Чорновола "плавали" автомобілі. А біля магазину "Антошка" на майдані Незалежності утворилася величезна калюжа.

Також нове "озеро" виникло біля міського управління інфраструктури та благоустрою біля центрального ринку.

Окрім сильної зливи, на Рівненщині пройшов град розміром з горох.

Зауважимо, що таку ж погоду у західній частині України прогнозують і на неділю, 8 травня. Згідно з прогнозами, сонце сяятиме лише зранку, але майже весь день буде захмарено. Також цього дня синоптики прогнозують дощі з грозами.

Важливо: Синоптики застерігають, що 8 та 9 травня територією України проходитиме атмосферний фронт. У ці дні може дощити, подекуди будуть грози. Бажано не виходити з дому без парасольки.

10 травня ще теж може трішки дощити, але на 11 число місяця вже прогнозують сонце, хоч у Центрі може дещо похолоднішати.

Радимо звернути увагу на те, що ночі ще холодні. Тож навіть якщо у вашому місті тепло, зважте на те, що з заходом сонця починає холоднішати.

Що очікує Україну наступного дня: прогноз синоптиків на 8 травня