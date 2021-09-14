Під час навчань на кордоні з Білоруссю СБУ виявила реальний схрон зі зброєю
14 вересня 2021 , 17:10Читать новость на русском
Джерело:СБУ
Під час антитерористичних навчань біля селища Бутове на Рівненщині працівники СБУ знайшли реальний схрон зі зброєю на кордоні з Білоруссю. Поліція відкрила кримінальну справу.
Співробітники СБУ виявили зброю під час однієї із фаз навчання. Наразі триває слідчі з'ясовують як вона з'явилася біля державного кордону.
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Усю зброю вилучили
Схрон зброї знайшли у землі під поваленим деревом. У тайнику було кілька видів боєприпасів:
- 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26;
- 8 ручних гранат РГД-5 із запалами;
- 5 кілограмів вибухівки;
- 2 магазини до автомата АК-74;
- 170 патронів калібром 5,45 та 7,62.
Усю зброю правоохоронці вилучили.
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Останні навчання СБУ
- 7 вересня 2021 року СБУ провели антитерористичні навчання у Львівській міській раді. За сценарієм у будівлі пролунав вибух і силовики евакуювали усіх на вулицю.
- Проведення подібних навчань анонсували також на Волині та в Київській області.
- Основною метою цих заходів є налагодження спільної роботи СБУ, ДСНС, поліції та інших спецслужб у випадку надзвичайної ситуації.