Під час нічних розборів завалів у Києві знайдено тіло хлопчика

Росія завдала чергового терористичного удару по Києву вранці 8 липня. Уранці 9 липня в ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок ворожого удару зросла.

Зокрема, уночі в Шевченківському районі Києва з-під завалів дістали тіло хлопчика. Наразі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях.

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Що відомо жертв та постраждалих внаслідок атаки по Києву

В ДСНС повідомили, що під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі міста знайдено тіло хлопчика.

Там додали, що внаслідок атаки по Києву 8 липня, загинули 27 осіб, серед них – 4 дитини. Також відомо про 117 постраждалих, врятувати вдалося 7 осіб.

Розбір завалів триває на 3 локаціях і досі. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 377 рятувальників та 76 одиниць техніки ДСНС.