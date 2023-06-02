Під час нічної атаки Росія випустила по Україні 15 ракет та 18 "Шахедів", – Генштаб

Російські загарбники 2 червня знову атакували Україну ракетами та "Шахедами". Усі повітряні цілі були знищені.

Таким чином, Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору. Терористи намагаються залякати українців.

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Скільки ракет та дронів пустили по Україні

За попередньою інформацією Генштабу ЗСУ, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА "Shahed". На щастя, усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Наразі вся інформація уточнюється.

Росіяни знову атакували Київ: все, що відомо

Вночі 2 червня атака Києва була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно.

Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555.

У підсумку у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу.

Мер Віталій Кличко розповів, що після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба виїхала на місце.

А у Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють.

Згодом у КМВА повідомили, що після перевірки інформація про ракетні уламки не підтвердилася.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

1 червня на Київ летіло 10 ракет, 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К". Ракети були випущені з території Брянської області. ППО знищила усі повітряні цілі, але уламки призвели до трагічних наслідків. На жаль, загинуло 3 особи, 10 були поранені. Серед жертв – дитина.