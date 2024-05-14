Під час нічної атаки ЗСУ знищили 18 дронів-камікадзе
Джерело:Микола Олещук
Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Наші військові знищили всі ворожі цілі, які окупанти скерували по 8 областях.
Росія почала атакувати Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" орієнтовно о 19:11 13 травня. Наша ППО збивала дрони у різних куточках країни.
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Що відомо про атаку дронами-камікадзе по Україні
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі проти 14 травня 2024 року Росія атакувала Україну:
- 18 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з мису Чауда,
- однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.
В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "Шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей,
– заявили військові.
Вони уточнили, що удар відбивали:
- винищувальна авіація,
- зенітні ракетні війська Повітряних Сил,
- мобільні вогневі групи Сил оборони України,
- підрозділи радіоелектронної боротьби.
Повітряні сили ЗСУ розповіли про збиття ворожих цілей
Росія атакувала Україну "Шахедами": коротко
- Орієнтовно об 19:11 13 травня Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників з південного сходу. Дрон рухався у напрямку Павлограду, згодом – Кременчука, Черкаської області.
- Вже о 20:55 група "Шахедів" прямувала з Херсонщини курсом на Кривий Ріг та Миколаїв. Майже о 22:00 дрони вже летіли на Чернігів, Кропивницький, Вінниччину, Запоріжжя, о 23:00 – на Білу Церкву, Вінниччину, Кропивницький, Миколаївщину, о 23:36 – на Хмельниччину, Дніпро, Кіровоградщину.
- Орієнтовно о 1:03 14 травня безпілотник летів на Черкащину. Відбій загрози пролунав о 1:50 14 травня.