Обстріл Херсонщини: поранений іноземний журналіст ігнорував застереження ЗСУ

26 квітня під час ворожого обстрілу Херсонщини було поранено журналіста з Італії Коррадо Зуніно. Як виявилось, чоловік ігнорував застереження українських військових.

На жаль, внаслідок обстрілу загинув український журналіст Богдан Бітік. Це сталося під час ворожого удару поблизу Антонівського мосту.

Важливо Росія керованими авіабомбами вдарила по Станіславу на Херсонщині

Іноземний журналіст ігнорував застереження українських військових

Як стало відомо, під час обстрілу журналіст італійського видання La Repubblica Коррад Зуніно отримав поранення, а його помічник – український журналіст Богдан Бітік – загинув. Ймовірно, вони стали жертвами засідки російських снайперів.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зауважили, що Коррад Зуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів. А на місці проігнорував попередження українських військових про небезпеку та крики: "Danger, sir!".

Зуніно як керівник був зобовʼязаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього. Але італієць порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій. У будь-якому разі вбивство та поранення журналістів є черговим воєнним злочином Росії,

– наголосили у відомстві.



Журналіст італійського видання Коррад Зуніно / фото SPRAVDI

Що цьому передувало