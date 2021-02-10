Під час протестів у М'янмі поліція стріляє в людей бойовими патронами: є поранені – відео

Протести у М'янмі тривають. Силовики 9 лютого поранили жінку пострілом у голову. Наразі вона у критичному стані.
Джерело:ВВС
Мітингувальницю поранили під час демонстрацій у столиці Най Пій Тау.
До теми У М'янмі тисячі людей вийшли на мітинг проти перевороту: фото, відео
Жорстокі дії силовиків
Поліція намагалась розігнати протестувальників. Для цього використовували водомети, гумові кулі та навіть бойові патрони.
Відтак серед протестувальників є багато постраждалих, однак про жертви поки нічого невідомо. Попри заборону масових зібрань та комендантську годину, на вулиці п'ятий день поспіль виходять десятки тисяч людей.
Силовики розганяють людей, дивіться відео:
Військовий переворот у М'янмі: що треба знати
- У М'янмі 1 лютого стався військовий переворот. Військові затримали президента Він М'їна, державну радницю Аун Сан Су Чжі та ще кілька сотень політиків.
- Військові заявили, що вибори у листопаді 2020 року, де переконливу перемогу здобула партія Аун Сан Су Чжі, були сфальсифіковані.
- Відтак влада зосередилась у віцепрезидента М'їна Шве, а в країні оголосили надзвичайний стан на рік.
- Радбез ООН вже погодив резолюцію щодо М'янми. Вимагають звільнити держрадницю та президента.
- Після перевороту люди почали виходити на масові мітинги.