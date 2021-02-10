Під час протестів у М'янмі поліція стріляє в людей бойовими патронами: є поранені – відео

10 лютого 2021 , 09:43
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Протести у М'янмі тривають. Силовики 9 лютого поранили жінку пострілом у голову. Наразі вона у критичному стані.

Джерело:

ВВС

Мітингувальницю поранили під час демонстрацій у столиці Най Пій Тау.

До теми У М'янмі тисячі людей вийшли на мітинг проти перевороту: фото, відео

Жорстокі дії силовиків

Поліція намагалась розігнати протестувальників. Для цього використовували водомети, гумові кулі та навіть бойові патрони.

Відтак серед протестувальників є багато постраждалих, однак про жертви поки нічого невідомо. Попри заборону масових зібрань та комендантську годину, на вулиці п'ятий день поспіль виходять десятки тисяч людей.

Силовики розганяють людей, дивіться відео:

Військовий переворот у М'янмі: що треба знати

  • У М'янмі 1 лютого стався військовий переворот. Військові затримали президента Він М'їна, державну радницю Аун Сан Су Чжі та ще кілька сотень політиків.
  • Військові заявили, що вибори у листопаді 2020 року, де переконливу перемогу здобула партія Аун Сан Су Чжі, були сфальсифіковані.
  • Відтак влада зосередилась у віцепрезидента М'їна Шве, а в країні оголосили надзвичайний стан на рік.
  • Радбез ООН вже погодив резолюцію щодо М'янми. Вимагають звільнити держрадницю та президента.
  • Після перевороту люди почали виходити на масові мітинги.