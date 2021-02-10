Під час протестів у М'янмі поліція стріляє в людей бойовими патронами: є поранені – відео

Мітингувальницю поранили під час демонстрацій у столиці Най Пій Тау.

До теми У М'янмі тисячі людей вийшли на мітинг проти перевороту: фото, відео

Жорстокі дії силовиків

Поліція намагалась розігнати протестувальників. Для цього використовували водомети, гумові кулі та навіть бойові патрони.

Відтак серед протестувальників є багато постраждалих, однак про жертви поки нічого невідомо. Попри заборону масових зібрань та комендантську годину, на вулиці п'ятий день поспіль виходять десятки тисяч людей.

Силовики розганяють людей, дивіться відео:

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