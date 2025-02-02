Під час ракетної атаки по Полтаві Росія вбила 9-річну Софію Яворську

Російська армія 1 лютого завдала ракетного удару по житловому будинку у Полтаві. Унаслідок атаки загинула 9-річна дівчинка – Софія Яворська.

Батьки дитини також загинули внаслідок терористичного удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та бібліотеку-філію 6 Центральної бібліотеки Полтавської МТГ.

Важливо "Знаходили загиблих у їхніх ліжках": у ДСНС розповіли про жахливі наслідки атаки на Полтаву

Росія вбила юну дівчинку

1 лютого 2025 року Росія вдарила ракетою Х-22 по п'ятиповерхівці у Полтаві. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб, серед них – 9-річна Софія Яворська.

Дівчинка була у квартирі разом з татом і мамою. На жаль, уся сім'я загинула від рук російських загарбників.

Від ворожої атаки Росіі на Полтаву загинула наша постійна читачка Софія Яворська – юна дівчинка, яка щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем,

– повідомили у місцевій бібліотеці.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої сім'ї. Світла та вічна пам'ять!



Софія Яворська загинула під час ракетного удару по Полтаві / Фото 6 філії Центральної бібліотеки Полтавської МТГ

Дівчинку згадують як надзвичайно добру, світлу та талановиту дитину. Вона надихала інших своєю жагою до знань та мріями про майбутнє.

"Ми не можемо знайти слів, щоб описати біль, який охопив нас. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблої та її сім'ї. Вічна і світла пам'ять тобі наше янголятко! Ти назавжди залишишся в наших серцях!", – додали у бібліотеці.

Софія Яворська – дівчинка, яку вбила Росія / Фото 6 філії Центральної бібліотеки Полтавської МТГ

Раніше дідусь дівчинки розповів, що унаслідок ракетної атаки загинула вся родина. Чоловік на ім'я Ігор повідомив, що через ворожий обстріл Полтави загинули його син, невістка та 9-річна онучка.

Чоловік втратив всю родину внаслідок атаки: дивіться відео

Раніше стало відомо, що через удар по Полтаві загинула акторка та волонтерка Настя Кольвах. Дівчина була всебічно обдарованою, працювала і у сфері культури, і в IT. Крім того, Анастасія також дбала про тварин, зокрема прилаштовувала котів у сім'ї. Дівчина мала активну громадську позицію, висаджувала дерева з UAnimals, читала лекції у полтавському кіноклубі "Кінодвіж", брала участь у письменницькому клубі "Пишу зараз", була волонтеркою Арт-простору "Культура".