Тривожна ніч: на Харківщину випустили понад 10 ракет, вибухи чули й у Миколаєві

15 серпня 2022 , 02:55
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У Харкові та Миколаєві знову пролунали вибухи. Вони пролунали в містах невдовзі після оголошення повітряної тривоги.

На Харківщині та Миколаївщині оголосили про повітряну тривогу. За даними місцевих, вибухи пролунали в обласних центрах.

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У двох українських містах пролунали вибухи

Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили орієнтовно о 02:02 15 серпня, а на Харківщині о 02:50. 

У Миколаєві лунають вибухи,
– повідомило Суспільне

Вибухи в Миколаєві пролунали о 02:44, а в Харкові о 02:50 – фактично одночасно з повідомленням про тривогу. 

росіяни випустили по Харкову понад 10 ракет

За даними місцевого телеграм-каналу "Харьков Life", росіяни випустили по місту та області 10 – 12 ракет. 

"Крім ракет, росіяни б'ють з артилерії!" – мовиться в повідомленні. 

Також додали, що окупанти запустили по місту 4 ракети, а всі решта вдарили по області. Тільки о 03:16 на Харківщині оголосили про відбій повітряної тривоги. 

росіяни випустили ракети по Харківщині: дивіться відео

Зауважимо, приблизно о 4 ранку від місцевої влади надійшло повідомлення про обстріл Нікополя з РСЗВ. На жаль, окупанти атакують це місто практично щоночі. 

Останні новини про обстріл Харківщини: коротко

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Автор: Діана Квасневська