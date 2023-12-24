Під час тривоги у Хмельницькій області працювала ППО

Увечері 23 грудня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що у небі над Хмельницькою областю працювала ППО.

Близько 19:06 захисники українського неба попередили людей про загрозу. Окупанти вкотре запустили "Шахеди".

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У низці областей оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже саме воно може врятувати життя.

Загроза атаки дронами тривала до 00:16. Тоді Повітряні сили України оголосили про відбій загрози.

Де працювала ППО

Близько 22:00 у Дніпропетровській ОВА повідомили, що над областю працювали захисники українського неба. Їм вдалося збити 4 ворожі дрони.

Згодом повідомили, що ППО також працювала у Хмельницькому районі Хмельницької області. Деталей наразі не розкривають.

Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО. Також заборонено публікувати такі кадри у мережі.