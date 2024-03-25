У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Вранці 25 березня в частині областей України оголосили повітряну тривогу. У столиці пролунали вибухи.

Про це повідомили журналісти 24 Каналу. Інформацію також підтвердила місцева влада.

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Що вже відомо про вибухи в Києві

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

О 10:27 Повітряні сили написали, що загроза застосування балістичного озброєння з Півдня. Далі зазначили, що ракета на Київ. Оголошено повітряну тривогу.

Уже о 10:28 у столиці пролунали вибухи. Це підтвердив міський голова. Віталій Кличко закликав терміново пройти в укриття. Також відреагували в КМВА.

Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– наголосив Сергій Попко.

Уже о 10:41 начальник КМВА повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Оперативні служби прямують на місце. Дані уточнюються.

Через кілька хвилин Кличко написав: "Виклики екстрених служб в Печерський, Солом'янський та Дніпровський райони столиці. Підрозділи прямують на місця".

Вночі окупанти атакували Південь

У ніч на 25 березня російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахетами". Окупати спрямували 9 дронів-камікадзе на Одеську та Миколаївську області.

Оборонці нема збили майже всі, – 8 "Шахедів".

На жаль, не минулося без влучання. Зокрема, на Миколаївщині пошкоджено об'єкт енергетики. Спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно загасили її, люди не постраждали.

Цікаво, що характерною ознакою цієї атаки було те, що перед заходом на удар дронів з акваторії Чорного моря окупанти працювали тактичною авіацією. Так, випустили з літака протирадіолокаційну ракету типу Х-31П, якою, очевидно, намагалися знешкодити системи ППО.

Однак, ракета втратила бойову спроможність у повітрі. Наталія Гуменюк зазначила, що інформація про руйнування не надходила. Втім, дані ще уточнюються.

До речі, на наступних хвилях заходів "Шахедів"з акваторії Чорного моря ворог концентрувався на об'єктах енергетики. Сили ППО працювали понад 1,5 години. Вдалося збити по 4 дрони на Одещині та Миколаївщині.

На жаль, уламками одного зі збитих дронів у житловому кварталі Миколаєва пошкоджено двоповерхову будівлю. Постраждали 11 людей.

Віталій Кім розповів, що 9 отримали допомогу на місцях, а ще двох – ушпиталили.

Гуменюк наголосила, що намагаючись вишукувати об'єкти для ураження, окупанти вкотре спрямовували дрони по житлових кварталах. Баражування цих снарядів відбувалося серед будинків. У зв'язку з цим наслідки бойової роботи також можуть завдавати пошкоджень.

На Одещині уламками "Шахеда" пошкоджено один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Сталося відключення світла.

В Укренерго повідомили, що через пошкодження обладнання по Одесі та Одеській області енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання. Пояснили, що це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження.

Станом на 10:50 повітряна тривога триває. Тож не наражайте на небезпеку себе та близьких. До відбою тривоги перебувайте в укритті.