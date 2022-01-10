Під час візиту в Україну представники Пентагону вивчали потреби країни в ППО

Представники Пентагону під час візиту в Україну вивчали потреби країни у засобах протиповітряної оборони. Однак жодних деталей поки не розкривають.

Відповідну заяву щодо України та спостережень представників Пентагону на брифінгу зробив офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі.

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США вивчали потребу України у засобах ППО

Вони дивилися на протиповітряну та протиракетну оборону, наскільки я розумію. Подивилися та проконсультувалися з українцями щодо того, як вони бачать свої оборонні потреби,

– повідомив Кірбі.

Водночас представник американського Міноборони зауважив, що наразі йому невідомо про рекомендації зі сторони делегації. Крім того, Кірбі відмовився коментувати можливі поставки в Україну.

Перевірка стану ППО України представниками США: що відомо

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України раніше розповіли, для чого на початку грудня в Україну приїжджала делегація військових США.

Вони перевірили стан протиповітряної оборони. Тепер українська сторона чекає на військово-технічну допомогу від Вашингтона.

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