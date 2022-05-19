Під час ворожого обстрілу загинув співробітник аеропорту на Херсонщині
Триває 85 доба рішучого протистояння України російським загарбникам. Складною ситуація залишається у Херсонській області.
Намагаючись закріпитись на зайнятих позиціях у регіоні, російські окупанти продовжують обстрілювати території. Під час ворожого вогню загинув співробітник місцевого аеропорту. Про це 24 каналу повідомили власні джерела у Херсонській обласній військово-цивільній адміністрації.
Читайте також Окупанти вчинили пожежу у готельному комплексі "Сосновий бор" в Енергодарі
Актуальна ситуація на Херсонщині
Представник Херсонської ОВА розповів 24 каналу, що унаслідок ворожих обстрілів були пошкоджені будинки у Чорнобаївці – в одному з них спалахнула пожежа. На жаль, від ворожого вогню загинув співробітник місцевого аеропорту.
Критичною залишається ситуація у селах, що межують з сусідніми регіонами України. В області повідомляють про зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля. Крім того, російські окупанти заблокували в'їзди та виїзди з Херсонщини, обстрілюють евакуаційні колони.
За повідомленням від Херсонської ОВА, стабільно критичною залишається ситуація у тимчасово окупованих населених пунктах таких територіальних громад:
- Великоолександрівської;
- Високопільської;
- Станіславської;
- Нововоронцовської;
- Калинівської.
Там, за словами представника обласної військово-цивільної адміністрації, у багатьох селах уже близько двох місяців немає світла та води.
Останні новини з Херсонської області: коротко
- 17 травня стало відомо, що російський снайпер вбив волонтера Антона Кушніра. Чоловік вивозив людей з тимчасово окупованих територій Херсонської області до Миколаєва. Пострілом у голову нелюд забрав життя волонтера, який саме евакуйовував на авто двох жінок.
- Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів 24 каналу, що російські окупанти арештовують цивільних просто за те, що вони їм не подобаються. Затримують людей навіть за слово "орки", або ж через те, що знаходять у їхніх телефонах застосунок "Дія". Арештованих утримують передусім у СІЗО Херсона.
- Разом з тим в області діє активний партизанський рух. Місцеве "підпілля" навіть поширює листівки, де обіцяє фінансову винагороду за голову зрадника України, колаборанта Кирила Стремоусова.
Зверніть увагу – російські окупанти знищили завод одного з лідерів ОПЗЖ: дивіться відео