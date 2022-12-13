Під час всеукраїнської тривоги у Білорусь прилетіли 3 винищувачі Міг

Всеукраїнську повітряну тривогу оголосили вдень 13 грудня. У цей час до Білорусі прилетіли 3 винищувача МіГ.

Перший МіГ-31К увійшов у повітряний простір Білорусі о 15:06. Другий – о 15:11. Третій – о 15:20.

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Масштабна повітряна тривога в Україні розпочалася орієнтовно о 14:40. Про серію відбоїв сповістили близько 15:55. Українців закликають не нехтувати повітряною тривогою й, коли сповіщають про загрозу, негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Дані від української розвідки

Вадим Скібіцький – представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – розповів, що Росії ще вистачить ракет на низку повітряних ударів. Мовиться орієнтовно про 3 – 5 атак.

За нашими розрахунками, у них є ракети ще на три-п'ять хвиль ударів,

– мовиться у повідомленні.

Це за умови, що під час атаки Росія випускатиме від 80 до 90 ракет. Людей закликають дбати про свою безпеку та довіряти лише інформації з перевірених джерел.

Дані від Повітряних сил ЗСУ

Юрій Ігнат – речник Повітряних Сил – розповів, що російські окупанти хочуть повністю знищити українську енергетику. Водночас людей просять не панікувати, оскільки це лише ускладнить ситуацію. Російські загарбники хочуть зламати українців. Однак у них нічого не вийде.

"Так, зрозуміло, що противник не полишає планів (знищити енергосистему – 24 Канал). Але я хотів просити колег не нагнітати. Минулого ракетного удару очікували всі, зокрема, побігли на заправки. Очікуємо таких ударів завжди", – розповів Ігнат.

Найкращий спосіб вберегтися – оперативно реагувати на усі повітряні тривоги. Окупанти розуміють, що успіху на полі бою їм не бачити, тому атакують цивільну інфраструктуру.