Під час захоплення стратегічного міста таліби вбили представника уряду Афганістану

Бойовики руху "Талібан" захопили столицю афганської провінції Німроз – Зарандж. Під час атаки вони вбили високопоставлений співробітник уряду Афганістану.

Мовиться про Даву Хана Менапала. Чоловік займався в уряді роботою зі ЗМІ.

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Жорстокі бої в Афганістані тривають

Представник поліції провінції Німроз заявив, що столиця Зарандж перейшла до жорстких ісламістів через відсутність підкріплення з боку уряду. Останній підтримують західній країни.

Водночас представник "Талібану" повідомив, що повстанці "повністю звільнили" провінцію та взяли під свій контроль будинок губернатора, штаб-квартиру поліції та інші офіційні будівлі.

"Талібан" скористався виведенням американських військ

Зарандж став першою столицею провінції, яка впала під натиском талібів, відтоді як в лютому 2020 року США уклали угоду про виведення американських військ. Зарандж має стратегічне значення, оскільки розташовуєтеся біля кордону з Іраном.

За останні місяці таліби захопили десятки районів і прикордонних переходів. Також вони тиснули на столиці кількох провінцій, включно з Гератом на заході та Кандагаром на півдні. Таку їхню активність пов’язують із виведенням іноземних військ.

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