У боях за Донеччину загинув онук відомого українського художника Володимир Сидорук

20 квітня у селі Дружківка у Донецькій області загинув Володимир Сидорук. Останні 15 років захисник проживав в Ірпені.

Його дідусь – заслужений художник України Володимир Федорович Сидорук. У воїна залишились дружина, діти, батьки та сестри.

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Що відомо про життя героя

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що захисник закінчив КНЕУ за спеціальністю "Радіомеханіка" та здобув вищу освіту в Європейському Університеті.

До повномасштабного вторгнення Володимир займався проєктуванням, дизайном, ремонтом будинків, електромонтажними роботами. Брався за найскладніше, забезпечуючи домівки світлом та наповнюючи теплом людські серця.

За словами Маркушина, воїн вступив до добровольчих лав ЗСУ з перших днів повномасштабної війни. Служив у ремонтно-відновлювальному підрозділі військової частини міста Яворів.

Ремонтував бойову техніку, часто їздив за нею на лінію фронту. Завдяки його майстерності та знанням бойові машини, які були майже втрачені – відновлювалися та поверталися на передову. У Володимира були не тільки золоті руки, а й добре серце. Він був надійним, порядним, чесним, відданим своїй країні, родині та друзям,

– йдеться у повідомленні.

Втрати України на війні

26 квітня у бою з російськими окупантами поблизу Бахмута загинув український військовий Тарас Стасишин. Захисник був родом з Борислава Дрогобицького району Львівської області. Він обороняв Україну з 2015 року.

Також днями на фронті загинув доброволець із Грузії Зураб Одішвілі. Обставини загибелі воїна поки невідомі.

Нещодавно на фронті загинув військовий Максим Труба, який родом зі Львівщини. 28-річний воїн проходив навчання у Британії та захищав Україну під Бахмутом.

В Луганській області загинув Микола Бонтя з Житомирщини, якому було всього 19 років. Через це оголошено траур в Гришковецькій територіальній громаді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Володимира Сидорука. Вічна пам'ять Герою!