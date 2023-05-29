Партизани знайшли нові оборонні споруди під Чонгаром: обіцяють знищити всі

Представники руху "Атеш" розвідали нову локацію фортифікаційних споруд поблизу Чонгару, які звели росіяни побоюючись наступу ЗСУ. Так звані "зуби дракона" окупантів найближчим часом будуть знищені.

Принаймні, це пообіцяли партизани. Рух "Атеш" продовжує вести розвідку у Криму та звітує про те, що можна розповідати, у себе в телеграм-каналі.

Дивіться також "Можемо повторити": у мережі з'явилося загадкове попередження з відліком для Кримського мосту

Наш агент повідомляє про наявність "зубів дракона" і траншей біля села Медведівка, перед Чонгаром,

– йдеться у повідомленні представників руху "Атеш".

Всі укріплення будуть знищені

Агенти "Атеш" також зазначили, що їм відомо багато локацій, де росіяни звели фортифікаційні споруди на окупованих територіях, адже їх розвідка працює невпинно. І незабаром пообіцяли поділитись новою інформацією.



"Зуби дракона", які побудували росіяни біля Чонгару / Фото руху "Атеш"

Де розташований Чонгар на карті:

Ми не тільки спостерігаємо, але й працюємо на зміцненнях, тому знаємо багато. Не важливо як багато їх звели, в годину "Ч" всі укріплення будуть знищені, "Атеш" обіцяє,

– наголосили партизани.

Головне про діяльність руху

Рух "Атеш" займається партизанською діяльністю з вересня 2022 року. Агенти працюють на тимчасово окупованих територіях України та в тилу ворога – в російських містах.

Саме "Атеш" взяв на себе відповідальність за низку диверсій у Росії, зокрема і за замах на Захара Прілєпіна в Нижегородській області.

З останнього, то агенти руху проникли у поліцейську дільницю Ізмайлівського району Москви та опублікували звідти важливі документи.

Більше про діяльність руху – читайте в матеріалі