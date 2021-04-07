ОБСЄ дослідила подробиці загибелі 5-річної дитини під Донецьком

В Олександрівському, що під Донецьком, внаслідок вибуху 2 квітня загинув 5-річний хлопчик. Окупанти стверджували, що сталося "через ЗСУ". Та моніторингова місія ОБСЄ доказів цього не знайшла.
Джерело:звіт СММ ОБСЄ
Щоб встановити всі подробиці загибелі хлопчика, представники моніторингової місії зателефонували його бабусі. Жінка в момент трагедії перебувала вдома, коли почула вибух на вулиці.
До слова Уй*бки, – екскомандир "Азову" звинуватив Росію в спекуляціях через смерть дитини під Донецьком
Вона розповіла, що коли вона вийшла надвір, вона побачила онука, який лежав на землі, і помітила фрагменти осколків і сліди пошкоджень на паркані,
– мовиться у звіті ОБСЄ від 6 квітня.
Крім того, працівники місії поспілкувалися з працівниками моргу в Донецьку. Вони розповіли, що дитина померла від численних осколкових поранень і вибухової травми.
Більше про загибель дитини під Донецьком:
- 5-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху на подвір'ї будинку в Олександрівському, що розташоване на північно-східному напрямку від Донецька.
- Причиною загибелі дитини став вибух невідомого предмета. Бойовики одразу ж звинуватили в усьому українське військо.
- За їхніми заявами, ЗСУ буцімто за допомогою безпілотника скинули вибухівку. Цю фейкову хвилю підтримала й кремлівська пропаганда.
- Щоправда, розгледіти фейк не так і складно, адже Олександрівське розташоване за 15 кілометрів від лінії розмежування. Як безпілотник міг пролетіти таку відстань непоміченим через окуповану територію – залишається питанням.
- Через російський фейк українська делегація в ТКГ звернулася до ОБСЄ. У МЗС повідомили, що причиною загибелі хлопчика могла стати міна, яку знайшли в гаражі будинку.