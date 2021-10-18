Це сталося біля села Травневе на трасі Київ – Харків – Довжанський приблизно о 13:15. Як наслідок, травмованого поліцейського забрали в лікарню швидкої допомоги.

Схожий випадок У Дніпрі водій на елітному Porsche збив патрульного

Міг заплатити невеликий штраф

Правоохоронці зупинили автомобіль Suzuki Jimny через перевищення швидкості. За його кермом був чоловік, якому приблизно 55 років (народився в 1975 році).

Йому виписували протокол, який передбачав накладання штрафу в розмірі 255 гривень. Проте зловмисник рушив і збив патрульного під час заповнення документу. Яких травм зазнав правоохоронець – не повідомили.

Яке покарання можливе за такий злочин

Згодом цей автомобіль знову зупинили та водія передали слідчим. Вони відкрили кримінальне провадження за статтею про насильство щодо працівника правоохоронного органу. Затриманий чоловік тепер не лише заплатить штраф, оскільки йому загрожує і 5 років в'язниці.

Інший інцидент із поліцейським на дорозі

У Харкові ввечері 9 квітня водій збив правоохоронця, який перебігав дорогу на червоне світло. На відео інциденту видно, що водій їхав досить швидко, тому потерпілий практично відлетів на 50 метрів,

Поліцейські згодом повідомили, що їхній колега загинув на місці ще до приїзду швидкої. Загиблий у цей день був видний і не був одягнений у форму.