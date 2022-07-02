Під Ізюмом росіяни поновили наступ, але вдається не дуже, – Арестович про ситуацію на Сході
Джерело:"ФЕЙГИН LIVE"
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що росіяни поновили наступ під Ізюмом та ще на кількох напрямках.
1 липня росіяни намагались перерізати дорогу Харків – Старий Салтів та відвести загрозу від Печенізького водосховища, яке загрожує постачанням для угрупувань під Ізюмом.
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На Сході тривають запеклі бої, росіяни "ожили" на кількох напрямках
Арестович розповів, що росіяни "ожили" в районі Ізюма та Бахмута. Під Ізюмом окупанти почали йти на Барвінкове, на Долину, на Богородичне та на Святогірськ. Наступ на Пришиб в них не дуже виходить – стріляють, намагаються рухатися, але наразі марно. Також російські загарбники намагаються йти на Закотне.
Найголовніший "театр" під Лисичанськом. Там російські війська намагаються з Півдня штурмувати, йде спецназ, вагнерівці, підрозділи так званих "ЛНР" та "ДНР",
– розповів Арестович.
Наразі росіяни частково зайняли НПЗ у Лисичанську, на його території йдуть бої.
Окупанти планують замкнути сили ЗСУ у подвійне кільце
Попаснянське групування намагається наступати та вийти на Малорязанцеве, щоб замкнути Лисичанськ з тилу. Радник глави каже, що "не зовсім вони замкнуть, але вони радісно намагаються".
При цьому росіяни зосередили ще один рух у напрямку Бахмута, щоб зробити ще один котел.
Але цей замисел потрібно ще реалізувати. З цим у мене є сумніви. Подивимось, що реально відбудеться на полі бою,
– сказав Арестович.
Також окупанти намагаються йти на Нью-Йорк та Авдіївку, але в них нічого не виходить. Натомість у Вугледарі артилерійські дуелі трохи "затормозились".
Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагались вести розвідку боєм в напрямку Лисичанського желатинового заводу. Але українські воїни успішно відбили ворожі напади, тож окупантам довелось відійти на свої позиції.
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