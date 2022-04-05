Під Києвом світ побачив лише першу главу російського нацизму
Джерело:фейсбук Яна Валетова
Звичайний фашизм. Був такий фільм Михайла Ромма. До речі, я не погоджуюся з тим, що показане у фільмі – фашизм.
Росія без нацизму – не Росія
Класичний фашизм – це режим Муссоліні. Досить травоїдний, до речі, якщо порівнювати із нацизмом гітлерівської Німеччини. Або із соціалізмом у версії Леніна – Сталіна. Це як порівнювати хом'яка з тиграми-людожерами: всі троє ссавці, але на цьому схожість закінчується.
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Фільм Ромма – про нацизм та його криваву спадщину. Але в радянській реальності ретельно уникали аналогій червоного з коричневим, тому нацизм прикривали табличкою "фашизм", щоб нікому й на думку не спало, що СРСР – справжнісінька фашистська держава. Мовляв, ми не такі! Ми – інші!
Сьогодні є дуже точний термін, який описує нинішню основну російську ідеологію: російський фашизм – рашизм.
Нацизм – російський нацизм – є невід'ємною частиною рашизму. А антиукраїнізм росіян, як свого часу антисемітизм німців, є основною віссю рашистської ідеології. Її рушійна сила, її кров. Нинішній військовий психоз у Росії, незважаючи на маскування під антифашизм, – це чистої води нацизм із виразним, відвертим антиукраїнізмом в анамнезі.
В принципі, нацизм у Росії – явище не нове, звичне. Інтернаціоналізм, у якому є старші брати, а є "хо*ли", "ж*ди", "ч*рки", "гризуни", "нацмени" – це якийсь дивний інтернаціоналізм. Але на державному рівні цього ніколи не визнавали. У СРСР, наприклад, ніколи не було антисемітизму, але була квота на прийом євреїв до інститутів, у партію, на керівні посади.
Так, і сьогодні особисто я найбільшу кількість національних образ отримую від російських "нефашистів". Якось дивно для заявлених цілей з денацифікації цілого народу, чи не так?
Новий "Майн кампф"
Нині російська влада остаточно розчохлилася. Дозвольте мені процитувати Дмитра Медведєва, друге особа Росії, яка вічно спить:
"Глибинне українство, яке підживлюється антиросійською отрутою та всепоглинаючою брехнею щодо своєї ідентичності, – це і є один великий фейк. Цього явища ніколи не було в історії. І зараз не існує. Змінити криваву та повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців – найважливіша мета в ім'я спокою майбутніх поколінь самих українців".
Українське питання (або вирішення українського питання) – термін, що використовується державними ЗМІ Російської Федерації в описі цілей політики президента РФ Путіна щодо української держави.
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Вирішення українського питання – термін, що використовується в описі цілей політики Путіна, президента Російської Федерації щодо української держави після перемоги Революції Гідності. Під евфемізмом "остаточне вирішення" малося на увазі включення України до складу Російської Федерації або хоча б "фінляндизація", "демілітаризація та денацифікація".
Рішення про вторгнення в Україну було засноване на хибному уявленні України як неонацистської проксі-держави під впливом здебільшого Заходу і, за словами істориків, пам'яті про Другу світову війну.
Це я цитую статтю з "Вікіпедії", яка називається "Остаточне вирішення єврейського питання".
Виявляється, у нас із євреями більше спільного, ніж можна було підозрювати.
Тож підтримка сьогоднішнього терору в Україні серед населення – це не випадковість, це цілеспрямовано сформований психоз, результат багаторічної праці пропагандистів.
Учорашня стаття на офіційному російському ресурсі – це антиукраїнський меморандум, що практично відкриває главу нового російського "Майн кампф". Із чим я росіян і вітаю. Черчилль ніколи не казав, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами, але фраза пророча, погодьтеся, кому б вона не належала.
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Як зруйнувати кремлівський Рейхстаг
Фільм Ромма – приголомшливе документальне свідчення, що відкриває світові обличчя гітлерівського нацизму. Сьогоднішні кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня – це кадри з нового страшного у своїй відвертості фільму. Фільму про російський нацизм, про російську окупацію, про звірства, які творив рашизм на українській землі у 2022 році.
Перша глава. Жаль, не остання. Ми ще далеко не все знаємо про процедуру денацифікації у виконанні російських наці. Ще багато треба дізнатися, багато чому жахнутися.
Гітлерівський нацизм закінчився не на руїнах Рейхстагу, а в той момент, коли простих німців змусили дивитись на результати злочинів їхніх співгромадян, не відвертаючись. Російський нацизм закінчиться тоді, коли простих росіян змусять дивитись на те, що накоїли російські війська в Україні.
На застрелених у потилицю людей зі зв'язаними за спиною руками. На зґвалтованих десятирічних дівчаток. На спалених цілими сім'ями українців. На жінок, над якими поглумилися і розчавили танком. На братські могили у розгромлених київських передмістях. На трупи по узбіччях доріг. На розстріляні з гармат цивільні машини.
А поки що рашизм живий, здоровий і чудово почувається. І годується українською кров'ю.
І немає іншого шляху зупинити його, окрім перемоги. Нашої перемоги.
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