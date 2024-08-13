Під контролем України 74 населені пункти у Курській області, – Зеленський

Володимир Зеленський 13 серпня розповів про ситуацію в Курській області Росії з проривом ЗСУ. За словами президента, наразі під контролем України перебуває 74 населені пункти цього регіону.

Про це президент дізнався з доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Наразі, за словами Зеленського, операції ЗСУ у Курській області тривають.

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Що розповів Зеленський про ситуацію у Курській області

Президент України наголосив, що постійно перебуває на зв'язку з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Від генерала український очільник отримав доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області.

Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється. Під контролем України 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій,

– написав Зеленський.

Олександр Сирський, який доповідав Зеленському відеозв'язком, зазначив, що угруповання Збройних Сил України продовжує введення операцій на території Курської області.

"За сьогоднішню добу наші війська просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взято контроль над 40 квадратними кілометрами території. Бої ведуться по всій лінії фронту", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Він також підкреслив, що ситуація на лінії бойового зіткнення, попри високу інтенсивність, перебуває під контролем.

Зеленський подякував нашим хлопцям та дівчатам за службу. Окрім того, український лідер відзначив активне поповнення нашого обмінного фонду, щоб змогти обміняти окупантів на наших хлопців, на наших військових.

Глава держави також попросив Сирського не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. Однак яких саме кроків президент не уточнив.

До слова, Володимир Зеленський 12 серпня під час Ставки Верховного Головнокомандувача підтвердив, що Збройні Сили України причетні до операцій у Курській області з проривом кордону Росії. Президент повідомив, що Олександр Сирський доповів йому про ситуацію у цьому російському регіоні.

Окрім того, український лідер доручив міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям та СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції у Курській області. Адже наша держава діє згідно з усіма нормами міжнародного права ведення війни.