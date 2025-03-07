Під масованим ударом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України, – Галущенко
- Росія здійснила масовану атаку на енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України.
- Рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків для стабілізації енергопостачання.
- Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що атаки спрямовані на завдання шкоди звичайним українцям.
Росія здійснила масовану атаку на Україну. Міністр енергетики сказав, куди цілився противник.
Окупанти спершу здійснили пуски дронів, далі запустили "Калібри" з моря, а потім вдарили ракетами з "тушок". Міністр енергетики Герман Галущенко розповів про наслідки ворожого обстрілу, передає 24 Канал.
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Куди намагається поцілити ворог
Урядовець повідомив, що знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилися енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.
За словами міністра, наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання.
"Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", – йдеться у повідомленні Галущенка.