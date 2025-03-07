Під масованим ударом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України, – Галущенко

Росія здійснила масовану атаку на Україну. Міністр енергетики сказав, куди цілився противник.

Окупанти спершу здійснили пуски дронів, далі запустили "Калібри" з моря, а потім вдарили ракетами з "тушок". Міністр енергетики Герман Галущенко розповів про наслідки ворожого обстрілу, передає 24 Канал.

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Куди намагається поцілити ворог

Урядовець повідомив, що знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилися енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

За словами міністра, наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання.

"Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", – йдеться у повідомленні Галущенка.