Люди за 30 кілометрів прокинулися: під Мелітополем в окупантів потужна "бавовна"

Українські захисники завдали потужного удару о позиціях ворога у селищі Мирне Мелітопольського району. "Бавовна" була настільки потужною, що її чули мешканці області за 30 кілометрів до дислокації вибуху.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вибух стався у клубі, де поселили "мобіків". Ну а що, зустріч в кращих традиціях ЗСУ. З хлібом і сіллю їх тут точно не чекали.

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Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після першої години ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані з Росії,

– сказав він.

Федоров зазначив, що вибухи було чутно аж в Мелітополі, що за 30 кілометрів від Мирного. Інформація про ворожі втрати уточнюється.

Як ЗСУ тиснуть окупантів у Мелітополі

На днях українські військові пошкодили залізничний міст під Мелітополем, яким окупанти возили техніку. З логістикою у ворога на цьому напрямку усе гірше.

Втрачає ворог і військові бази – їх магічним чином нищить вогонь.

Ймовірно, ЗСУ уже скоро можуть почати наступ і деокупувати захоплені території Запорізької області.

Російські окупанти це теж розуміють, тому почали готуватися до оборони – кинулися зводити оборонні споруди та копати окопи.

Колаборанти ж взялись тікати з Мелітополя у тимчасово окупований Крим, де їх розселяють у пансіонатах.

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