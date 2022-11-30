Люди за 30 кілометрів прокинулися: під Мелітополем в окупантів потужна "бавовна"

30 листопада 2022 , 08:37
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Джерело:

Іван Федеров

Українські захисники завдали потужного удару о позиціях ворога у селищі Мирне Мелітопольського району. "Бавовна" була настільки потужною, що її чули мешканці області за 30 кілометрів до дислокації вибуху.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вибух стався у клубі, де поселили "мобіків". Ну а що, зустріч в кращих традиціях ЗСУ. З хлібом і сіллю їх тут точно не чекали. 

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Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після першої години ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані з Росії,
– сказав він.

Федоров зазначив, що вибухи було чутно аж в Мелітополі, що за 30 кілометрів від Мирного. Інформація про ворожі втрати уточнюється.

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Автор: Анастасія Лукашевська