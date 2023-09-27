У Підмосков'ї – потужна пожежа: горить біля військового аеродрому "Чкаловський"

У Росії триває сезон гарячих пожеж і нашесть "невідомих безпілотників". Зокрема, поблизу столиці країни-агресорки Москви вночі 27 вересня виникла потужна пожежа.

Про це повідомляли російські ЗМІ. Згодом стало відомо, що в тому районі розташований військовий аеродром росіян – "Чкаловський", передає 24 Канал.

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У Підмосков'ї велика пожежа біля аеродрому

Російські пропагандисти зазначили, що великий вогонь виник у місті Щелково, що під Москвою пізно вночі 27 вересня. Зокрема, росіяни кажуть, що пожежа спалахнула в промзоні на Заході цього населеного пункту.



Біля Москви розгорілася масштабна пожежа / Фото з російських телеграм-каналів

На кадрах можна побачити, як у небі видно чорний стовп густого диму. Очевидці писали, що, вогонь вже буцімто майже згашений.

Наразі російська влада не коментувала пожежу у Щелково, тому немає жодної інформації щодо постраждалих чи пошкоджень. Крім того, окупанти не повідомляли, чи перекинувся вогонь безпосередньо на аеродром "Чкаловський".

У Москві постійно щось коїться