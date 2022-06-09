Під Москвою гасили масштабну пожежу на заводі, де виробляють військову оптику

У Росії знову пожежі. Під Москвою 8 червня палала територія оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді.

На заводі, зокрема, виробляється військова оптика: від біноклів до оптичних прицілів. Російські ЗМІ повідомили, що до гасіння залучили 15 рятувальників та 4 одиниці техніки, передає 24 канал.

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Зайнялось 700 квадратів

Спочатку пожежа охопила лише 30 квадратних метрів, але вогонь швидко поширився територією, охопивши 700 квадратних метрів площі. Гасіння ускладнювали конструкторські особливості покрівлі будівлі, наявність підпокрівельного простору та утеплювача. Ввечері пожежу локалізували. Про постраждалих нічого невідомо, про збитки інформації також немає.

У мережі опублікували відео, на якому видно стовп густого чорного диму, що височіє над спорудою заводу.

Пожежі в московському бізнес-центрі

У Москві вранці 3 червня спалахнула потужна пожежа в центрі "Гранд Сетунь плаза". ЗМІ писали, що спочатку могла спалахнути обшивка центрального входу, а згодом вогонь поширився на всі поверхи. Версія офіційних джерел – неправильно підключена проводка до освітлення на фасаді. Спочатку полум'я було дуже маленьким, йому не надали значення і воно дуже швидко поширилось.

Прокуратура вже почала розслідування. За інформацією ЗМІ, постраждали 4 людини, ще 120 – евакуювали.

Росія горить: останні новини

В Росії останніми місяцями не стихають масштабні пожежі. Часто горять військкомати, від початку повномасштабної війни спалахнуло близько 12.

4 червня у Комсомольську-на-Амурі житель Хабаровського краю підпалив місцеве відділення Росгвардії. Його затримали силовики.

У цей же день в Тюмені палала будівля на території обласної думи, яка розташована в самому центрі міста.

21 травня пожежа охопила територію Центрального аерогідродинамічного інституту в Підмосков'ї. Загорілася трансформаторна підстанція.

Крім того, державу-агресорку охопили потужні лісові пожежі. Вогонь поширився на 77 з 83 російських регіонів та знищував цілі села та вулиці міст. Полум'я охопило 12 713 гектарів землі.

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