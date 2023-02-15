Під Москвою сталася масштабна пожежа: навпроти завод з виробництва "Іскандерів"
У Росії сталася чергова масштабна пожежа. Цього разу неподалік Москви.
РосЗМІ повідомляють, що увечері 14 лютого у Коломні, що за 120 кілометрів від Москви, спалахнув ангар на території колишнього заводу. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також У Москві спалахнула масштабна пожежа: зайнявся автосервіс біля одного з НДІ Роскосмосу
Чергова пожежа в Росії
Цікаво, що загоряння сталося навпроти заводу з виробництва "Іскандерів" і снарядів для РСЗВ та ПЗРК.
За даними МНС Росії, площа пожежі перевищила 900 квадратних метрів. Повідомляється, що від вогню частково завалилися перекриття між першим та другим поверхами будівлі. На місце відправлено пожежний потяг.
Відомо, що у будівлі раніше був завод із ремонту залізничних вагонів. Пожежу гасять 100 осіб та 29 одиниць техніки. Судячи з карти, ангар знаходиться навпроти підприємства НВК "КБ машинобудування", яке виробляє озброєння та військову техніку.
Під Москвою сталася чергова пожежа: дивіться відео
Пожежі в Росії: останні новини
- У ніч з 13 на 14 лютого у Москві спалахнув автосервіс. На місці займання було чути вибухи. Ймовірно, що це вибухнули каністри з паливом. Спершу повідомили, що епіцентр займання поряд з Науково-дослідним інститутом точних приладів.
- 13 лютого у Росії виникло відразу дві пожежі на газопроводах. Спершу спалахнуло у Вологодській області, потім – у Ярославській області. Як розповіли місцеві жителі, червоне зарево пожежі було настільки сильним, що його бачили далеко від місця аварії.
- Напередодні, 12 лютого, у російській столиці сталася пожежа у будівлі у міжнародному діловому центрі Moscow Towers. За попередніми даними спалахнули будівельні матеріали.
- 9 лютого у Новосибірську стався вибух газу, внаслідок чого також спалахнула масштабна пожежа. Внаслідок надзвичайної ситуації полум'я знищило частину житлового будинку.